Пушков назвал несбыточным желание Украины сформировать антироссийскую коалицию

Бывший президент Незалежной Леонид Кравчук хочет сформировать антироссийскую коалицию. Сенатор РФ Алексей Пушков раскритиковал заявление украинского политика и назвал такие предложения несбыточными.

На днях Леонид Кравчук раскритиковал политику стран Европы, которые, по его мнению, должны сформировать международную коалицию для "борьбы" с Россией.

Член Совфеда РФ отметил, что такие предложения являются несбыточными. К этой коалиции, максимум, присоединятся Польша и Прибалтика. Остальные европейские страны не готовы вести антироссийскую политику, как этого хочет Украина, передает РИА ФАН.