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Пушков назвал несбыточным желание Украины сформировать антироссийскую коалицию

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9:54   30 Мая 2020
Политика

Пушков назвал несбыточным желание Украины сформировать антироссийскую коалицию

Пушков назвал несбыточным желание Украины сформировать антироссийскую коалицию

Бывший президент Незалежной Леонид Кравчук хочет сформировать антироссийскую коалицию. Сенатор РФ Алексей Пушков раскритиковал заявление украинского политика и назвал такие предложения несбыточными.

На днях Леонид Кравчук раскритиковал политику стран Европы, которые, по его мнению, должны сформировать международную коалицию для "борьбы" с Россией.

Член Совфеда РФ отметил, что такие предложения являются несбыточными. К этой коалиции, максимум, присоединятся Польша и Прибалтика. Остальные европейские страны не готовы вести антироссийскую политику, как этого хочет Украина, передает РИА ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#украина #киев #пушков #кравчук

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