Рубль показал уверенный рост в мае, компенсировав снижение в марте

Стабилизация энергетического рынка благоприятно сказалась на статусе рубля. Последние два месяца российская национальная валюта укрепляется, нивелируя потери марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Ослабление позиций рубля стало следствием мировой рецессии, которая вызвала дестабилизацию энергетического рынка. Новое соглашение стран формата ОПЕК+ позволило восстановить интерес инвесторов к отрасли, тем самым укрепив российскую валюту. В мае она закрепилась к доллару и евро на 6,1% и 4,5% соответственно, сообщает "Прайм".

Рост фиксировался в течение двух последних месяцев, что благоприятно сказывается на состоянии отечественного фондового рынка. Московская биржа фиксирует рост основных индексов и котировок российских компаний. Им еще потребуется время на восстановление прежних показателей, однако улучшающийся инвестиционный фон позволит начать выход из рецессии, вызванной коронавирусом.