Россияне продолжают покупать валюту перед сезоном отпусков

Тенденция начала весны, когда спрос населения России на наличную валюту резко вырос, сохраняется, пусть и в меньше степени, констатировал директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

Покупка долларов и евро была ожидаемой для банков, поскольку начинается сезон отпусков. Кроме того, сыграла свою роль девальвация рубля. Учитывая низкие ставки по вкладам в валюте, люди не видят смысла держать деньги в банках, а предпочитают хранить их в банковских ячейках или других хранилищах.

В комментарии агентству “Прайм” Абрамов отметил, что такая ситуация даже выгоднее для банков, ведь содержать валютные вклады более затратно, чем получать доходы по ним. Несмотря на укрепление рубля, сохраняются опасения относительно его дальнейшего ослабления из-за компенсации бюджетных потерь от низких цен на нефтепродукты. Многие, у кого есть сбережения в рублях, конвертируют их в валюту и снимают, резюмировал эксперт.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов считает, что в целом паника прошла: все, что россияне хотели снять, они уже обналичили и использовали. Больше шоковых эффектов банковской системе ждать не стоит, если не будет новых кризисных явлений в мировой экономике.