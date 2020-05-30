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9:16   30 Мая 2020
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за "Северного потока — 2"

Трамп и Меркель поспорили из-за "Северного потока — 2"

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поспорил с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель во время телефонного разговора. Темой спора стали проект "Северный поток — 2", Китай и НАТО, пишут СМИ.

Отмечается, что во время беседы Меркель не приняла приглашение Трампа на участие в саммите G7, который запланирован на июнь. Сами лидеры никак не прокомментировали это сообщение, пишет РИА Новости.

В 2019 году США в рамках оборонного бюджета приняли решение вводить санкции против тех предприятий, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Это привело к тому, что компания из Швейцарии отказалась от участия в проекте. Эти действия активно критиковались Германией, которая расценивает российский проект в качестве экономического.

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Автор: Ирина Большунова
#меркель #трамп

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