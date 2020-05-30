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9:02   30 Мая 2020
Общество

Пенсионный фонд России сообщил о выплатах семьям с детьми в размере 10 тыс. рублей

Пенсионный фонд России сообщил о выплатах семьям с детьми в размере 10 тыс. рублей

Десять миллионов семей 1 июня получат выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Первые выплаты в размере 10 тыс. рублей получат родители, которые подали заявление до 22 мая включительно, уточнили в ПФР. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней в соответствии с постановлением правительства. Средства будут перечислены в пределах трех рабочих дней. Даже если заявление подано в выходной день, то такие сроки все равно будут действовать в отношении всех заявлений.  

"Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей", – сообщила РИА Новости пресс-служба фонда.

Если заявление было направлено с 23 мая по 25 мая, то оно рассматривается до 29 мая. Средства будут перечислены до 2 июня, рассказали в фонде. При этом восьмидневный срок — предельный и в отдельных случаях может быть уменьшен.

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Автор: Ирина Большунова
#семья #выплаты #пенсионный фонд

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