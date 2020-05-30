УАЗ выпустил новый гидроподъемник на базе «Профи»

Специалисты компании УАЗ представили новую модификацию грузового автомобиля «Профи». По данным информационного издания «Известия», речь идет о модели, оснащенной специальным оборудованием для проведения высотных работ.

Авто-гидроподъемник на базе модели «Профи» был создан работниками Ульяновского автомобильного завода совместно со специалистами нижегородского завода коммерческого транспорта «Рускомтранс». Гидроподъемник АГП-15РТ был размещен на специальной платформе в кузове нового УАЗа. Данная компоновка позволяет производить высотные работы в различных затруднительных местах, куда не сможет подъехать тяжелая техника подобного класса.

Новая модель подходит для транспортировки и подъема ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 м. Монтажники, размещаются в специальной корзине, позволяющей без труда выполнить строительные и электромонтажные работы. Автомобиль оснащен системой электроизоляции, благодаря которой обеспечивается безопасность персонала при проведении монтажных работ в сети под напряжением до 1000 Вольт.

Новый гидроподъемник на базе УАЗ обладает 2,7-литровым бензиновым двигателем с мощностью 150 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач.