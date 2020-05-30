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19:08   30 Мая 2020
Экономика

УАЗ выпустил новый гидроподъемник на базе «Профи»

УАЗ выпустил новый гидроподъемник на базе «Профи»

Специалисты компании УАЗ представили новую модификацию грузового автомобиля «Профи». По данным информационного издания «Известия», речь идет о модели, оснащенной специальным оборудованием для проведения высотных работ.

Авто-гидроподъемник на базе модели «Профи» был создан работниками Ульяновского автомобильного завода совместно со специалистами нижегородского завода коммерческого транспорта «Рускомтранс». Гидроподъемник АГП-15РТ был размещен на специальной платформе в кузове нового УАЗа. Данная компоновка позволяет производить высотные работы в различных затруднительных местах, куда не сможет подъехать тяжелая техника подобного класса.

Новая модель подходит для транспортировки и подъема ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 м. Монтажники, размещаются в специальной корзине, позволяющей без труда выполнить строительные и электромонтажные работы. Автомобиль оснащен системой электроизоляции, благодаря которой обеспечивается безопасность персонала при проведении монтажных работ в сети под напряжением до 1000 Вольт.

Новый гидроподъемник на базе УАЗ обладает 2,7-литровым бензиновым двигателем с мощностью 150 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #уаз #профи

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