Ученые КНР озвучили новую версию возникновения возбудителя COVID-19 в Ухане

Китайский рынок в городе Ухань, откуда по многочисленным версиям началось распространение коронавирусной инфекции, является жертвой эпидемиологической вспышки в стране, заявили ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.

Исследование на данную тему заключалось в анализировании материалов животных, находившихся на продаже на уханьской торговой точке в период возникновения вируса. После проведения необходимых мероприятий стало известно, что в образцах отсутствовали клетки возбудителя COVID-19 или антитела, что означает невозможность передачи вируса от этих животных человеку, информирует Daily Mail.

"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", — заявил руководитель научного центра Гао Фу.

Примечательно, что, несмотря на опровержение информации о возникновении коронавируса нового типа на рынке в Ухане, специалистам удалось подтвердить предположение о возникновении вируса в организме летучих мышей. По словам ученых, инфицирование людей началось после передачи вируса через "промежуточное животное".