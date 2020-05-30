Пискарев заявил, что иностранные площадки НКО и СМИ готовят россиян к организации погромов

Политики выступили с инициативой – штрафовать по Кодексу РФ об административных нарушениях (КоАП) граждан России, которые посещают зарубежные мероприятия фондов и организаций, признанных в России нежелательными. Об этом рассказал Василий Пискарев.

Глава комиссии Госдумы РФ по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил журналистам, что на иностранных площадках НКО и СМИ происходит обучение молодежи России деструктивным технологиям, ведется подготовительная деятельность активистов для "цветных революций" и организации погромов.

По мнению Пискарева, за поездки на такие мероприятия нужно привлекать к ответственности так же, как если бы люди занимались схожей деятельностью на территории Российской Федерации. Уже подготовлены соответствующие поправки в КоАП.