Пискарев заявил, что иностранные площадки НКО и СМИ готовят россиян к организации погромов
Политики выступили с инициативой – штрафовать по Кодексу РФ об административных нарушениях (КоАП) граждан России, которые посещают зарубежные мероприятия фондов и организаций, признанных в России нежелательными. Об этом рассказал Василий Пискарев.
Глава комиссии Госдумы РФ по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил журналистам, что на иностранных площадках НКО и СМИ происходит обучение молодежи России деструктивным технологиям, ведется подготовительная деятельность активистов для "цветных революций" и организации погромов.
По мнению Пискарева, за поездки на такие мероприятия нужно привлекать к ответственности так же, как если бы люди занимались схожей деятельностью на территории Российской Федерации. Уже подготовлены соответствующие поправки в КоАП.
«У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу», – приводит слова парламентария Федеральное агентство новостей.