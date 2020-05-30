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6:54   30 Мая 2020
Политика

Кудряшов: США используют Ливию для решения внутренних проблем и нападок на РФ

Кудряшов: США используют Ливию для решения внутренних проблем и нападок на РФ

Игра на получение политических очков среди кандидатов американских сторон в преддверии выборной гонки началась в США, что доказывает регулярно меняющаяся позиция действующего правительства страны в отношении терроризма.

Такое мнение высказал представитель Восточного правительства Ливии в России Станислав Кудряшов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Специалист напомнил, что в один из периодов Вашингтон выказывал свою поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии и даже пытался создать иллюзию совместной борьбы с терроризмом. Однако уже в апреле президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с командующим противоборствующей ПНС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, в котором также выказал поддержку. 

ейчас — очередная смена вектора. США в преддверии выборов находятся не в простом положении, когда каждой из сторон, выдвигающей своих кандидатов, нужно нарабатывать политические очки", — пояснил Кудряшов. 

В целях достижения корыстных целей и усилений позиций США на международной арене действующие американские власти намерены спекулировать ситуацией в североафриканском государстве, подвел итог собеседник агентства. 

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Автор: Яна Либерман

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