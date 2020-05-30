Кондрашов назвал проект "ДАУ" нацистским

Проект Ильи Хржановского "ДАУ" отличается реалистичностью, часто жестокой и неприглядной. Режиссер-провокатор собрал на одной съемочной площадке как известных актеров, так и обычных людей. Европейские критики не поняли российский кино-арт-проект.

Хржановский мог убедить вложиться в затяжной артхаусный проект о советском физике множество богатых людей, однако в итоге от первоначального замысла режиссер отошел, считает писатель Кондрашов, сообщает "Литературная газета". Проект полон перформансов, провокаций, сцен реальной жестокости, которые вызывают отвращение. Режиссер создал "киношную тоталитарную секту", участники которой подписывали договоры о неразглашении.

"...идея правильная, антисоветская, антироссийская, но переборщили с харассментом и слишком очевидна звериная, почти нацистская ненависть… Только к советскому периоду или вообще к России?", — пишет Кондрашов.

Премьера фильма состоялась в 2019 году. Показ "ДАУ" на фестивале в Берлине вызвал большой скандал с феминистками. Показали два фильма "Наташа" и "Вырождение", первый длился два часа, а второй целых шесть. Оператор Юрген Юргес получил "Серебряного медведя".