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5:54   30 Мая 2020
Политика

Додон рассказал о планах переговорить с Путиным о возможностях получения кредита

Додон рассказал о планах переговорить с Путиным о возможностях получения кредита

Глава Молдавии Игорь Додон выразил надежду на возможность организации личных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по делу о возобновлении диалога о получении кредита в 200 млн евро.

Соответствующее заявление политик высказал в беседе с местным телеканалом "НТВ-Молдова". Додон отметил, что планирует реализовать свои намерения в период проведения в Москве торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею Победы советских солдат в Великой Отечественной войне (ВОВ), передает ТАСС.

"Я надеюсь, что это будет возможно... Мы пообщаемся о кредите и других вопросах, которые касаются текущей повестки дня", — заявил президент Молдавии. 

Россия уже соглашалась предоставить кредит республике по инициативе Игоря Додона, однако в момент завершающего этапа процесса прохождения соответствующих документов через необходимые инстанции Конституционный суд страны заблокировал данное решение. Тогда лидер обвинил в срыве сделки оппозицию, обусловив это целью радикалов спровоцировать кризис для смены правительства. 

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Автор: Василий Пименов
#молдавия #кредит #додон

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