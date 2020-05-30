МИД РФ назвал убийство афроамериканца Флойда проявлением беззакония в США

События в Миннеаполисе указывают на наличие проблем в сфере соблюдения прав человека в США. К соответствующему выводу пришли в МИД России.

Убийство афроамериканца сотрудником полиции в США является не первым случаем беззакония в стране, говорится в заявлении российского ведомства. Кроме того, в США уже не в первый раз происходит неоправданное насилие со стороны полицейских. В МИД РФ считают, что Вашингтон должен обратить внимание на то, что подобные нарушения прав человека в стране начинают приобретать системный характер.

МИД РФ призвал США провести детальное расследование этого инцидента. Законодательство США должно отвечать базовым принципам ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Жители Миннеаполиса третий день подряд проводят акции протеста и устраивают беспорядки в городе. Это началось после убийства темнокожего мужчины полицейским. Страж порядка был убран с должности, однако протестующие продолжают крушить полицейские участки в городе.