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МИД РФ назвал убийство афроамериканца Флойда проявлением беззакония в США

МИД РФ назвал убийство афроамериканца Флойда проявлением беззакония в США

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4:56   30 Мая 2020
Политика

МИД РФ назвал убийство афроамериканца Флойда проявлением беззакония в США

МИД РФ назвал убийство афроамериканца Флойда проявлением беззакония в США

События в Миннеаполисе указывают на наличие проблем в сфере соблюдения прав человека в США. К соответствующему выводу пришли в МИД России.

Убийство афроамериканца сотрудником полиции в США является не первым случаем беззакония в стране, говорится в заявлении российского ведомства. Кроме того, в США уже не в первый раз происходит неоправданное насилие со стороны полицейских. В МИД РФ считают, что Вашингтон должен обратить внимание на то, что подобные нарушения прав человека в стране начинают приобретать системный характер.

МИД РФ призвал США провести детальное расследование этого инцидента. Законодательство США должно отвечать базовым принципам ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Жители Миннеаполиса третий день подряд проводят акции протеста и устраивают беспорядки в городе. Это началось после убийства темнокожего мужчины полицейским. Страж порядка был убран с должности, однако протестующие продолжают крушить полицейские участки в городе.

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Автор: Яна Либерман
#мид рф #полицейский #Миннеаполис

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