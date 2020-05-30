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3:48   30 Мая 2020
Политика

Кютер: материалы AFRICOM о "присутствии" российских самолетов в Ливии бездоказательны

Кютер: материалы AFRICOM о "присутствии" российских самолетов в Ливии бездоказательны

Серия низкокачественных фотографий, предоставленных США, выглядит совсем не убедительно. Для обвинения в нарушении оружейного эмбарго ООН этого меньше, чем достаточно, уверен немецкий депутат Стефан Кютер.

Африканское командование ВС США опубликовало нечеткие снимки, на которых якобы запечатлены боевые истребители России МиГ-29, направленные в Ливию, передает Федеральное агентство новостей. Кютер призывает провести независимое расследование, а также отмечает, что позиция AFRICOM выглядит предвзятой. Американцы игнорируют присутствие Турции в Ливии и ее вмешательство в дела страны.

При тщательном рассмотрении снимков можно заметить, что на одной фотографии заретуширована часть самолета, на другой также видно применении фоторедактора. Дата создания снимков также намеренно скрыта. Таким образом, Кютер полагает, что США использовали старые изображения и выдали их за актуальные. Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что в распоряжении армии Халифы Хафтара находятся несколько отремонтированных самолетов. Кроме того, российские истребители официально находятся в Сирии в рамках борьбы с местными террористическими группировками.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #миг-29

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