США избавятся от Эрдогана проверенным методом, когда тот станет ненужным

США используют турецкого лидера Тайипа Эрдогана для своих политических целей и избавятся от него, когда он станет ненужным. Эрдоган необходим Вашингтону не только для финансового обогащения, но и для удержания своих позиций на международной арене.

Турция не первый раз работает в интересах американцев, о чем свидетельствуют события в Сирии. Свержение законного сирийского лидера Башара Асада играет на руку не только Анкаре, но и ее западному партнеру. Если бы не попытки Турции помешать мирному урегулированию в Сирии, то жизнь в стране уже бы давно вернулась в нормальное русло. Теперь подобный сценарий повторяется вновь, но уже в Ливии.

Турция активно вмешивается в ливийский конфликт, открыто поддерживая триполийских боевиков. Она обеспечивает их иностранными наемниками и вооружением, несмотря на эмбарго ООН. Однако начало военного конфликта в Ливии было положено США, когда в 2011 году в африканской стране был свергнут и убит ее легитимный президент Муаммар Каддафи.

США намеренно создают мифические угрозы в Северной Африке, используя вбросы о российских самолетах. Все это позволит Вашингтону не только заставить союзников плясать под свою дудку, но и заработать на продаже оружия, передает ФАН.

Однако Эрдоган может быстро лишиться своих позиций, если это потребуется США. Как только турецкий лидер выполнит свою роль в американской игре, то его правлению настанет конец. Для этого США могут использовать уже отточенный ими метод, который заключается во взращивании оппозиции внутри чужого государства. Таким образом, американцы могут создать внутри Турции оппозицию, которая просто подвинет Эрдогана на очередных выборах.