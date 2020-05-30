Захарова высказала свое мнение по поводу решения США прекратить отношения с ВОЗ

Заявление президента США Дональда Трампа о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соединенные Штаты Америки наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении, когда мир нуждается в консолидации усилий в борьбе с пандемией коронавируса, заявила Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере", — рассказала официальный представитель МИД РФ.

В пятницу Дональд Трамп заявил, что США намерен полностью разорвать отношения с ВОЗ, так как ее руководство откзалось провести преобразования, на которых настаивал Вашингтон.