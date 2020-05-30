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1:12   30 Мая 2020
Общество

Пушкина: у детей должно быть право на собственные мысли

Пушкина: у детей должно быть право на собственные мысли

Принятие поправок к Конституции РФ сулит положительную динамику в контексте ситуации с правами несовершеннолетних граждан страны, заявила депутат Госдумы России Оксана Пушкина.

Свою точку зрения политик объяснила в интервью журналисту издания "ПолитЭксперт", комментируя предположение об использовании детей иностранными коллегами в политической игре в связи с большой вероятностью привлечения общественного внимания к словам несовершеннолетнего. По словам Пушкиной, уровень законодательной защищенности российских детей намного выше, чем у проживающих за границей. 

"Наше законодательство серьезно защищает детей от тех, кто пытается набрать за их счет политические очки", — отметила депутат. 

Собеседница издания также напомнила соотечественникам, что в случае утверждения поправок к Конституции в статью 67 будет внедрено положение о становлении детей главным приоритетом политики государства. Новый пункт будет предполагать создание правительством для несовершеннолетних граждан необходимых условий для надлежащего развития. 

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Автор: Яна Либерман
#оксана пушкина

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