Пушкина: у детей должно быть право на собственные мысли

Принятие поправок к Конституции РФ сулит положительную динамику в контексте ситуации с правами несовершеннолетних граждан страны, заявила депутат Госдумы России Оксана Пушкина.

Свою точку зрения политик объяснила в интервью журналисту издания "ПолитЭксперт", комментируя предположение об использовании детей иностранными коллегами в политической игре в связи с большой вероятностью привлечения общественного внимания к словам несовершеннолетнего. По словам Пушкиной, уровень законодательной защищенности российских детей намного выше, чем у проживающих за границей.

"Наше законодательство серьезно защищает детей от тех, кто пытается набрать за их счет политические очки", — отметила депутат.

Собеседница издания также напомнила соотечественникам, что в случае утверждения поправок к Конституции в статью 67 будет внедрено положение о становлении детей главным приоритетом политики государства. Новый пункт будет предполагать создание правительством для несовершеннолетних граждан необходимых условий для надлежащего развития.