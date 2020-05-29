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23:58   29 Мая 2020
Общество

Оперштаб Москвы сообщил о смерти 78 пациентов с COVID-19

Оперштаб Москвы сообщил о смерти 78 пациентов с COVID-19

Всего в Москве с начала пандемии скончались 2 408 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в регионе.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в больницах Москвы скончались 78 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всем им была диагностирована пневмония. 

До 14 июня включительно в Москве продолжает действовать режим самоизоляции, который распространяется на людей всех возрастов. Посещать общественные места и транспорт можно при наличии лицевой маски. Также в столице сохраняется действие пропускного режима.

Инфекционист Валерий Борисенко ранее рассказал о коронавирусе у детей. Он назвал осложнения после COVID-19, которые были замечены у маленьких пациентов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #коронавирус

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