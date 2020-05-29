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Трамп ограничит въезд в США для ученых из КНР

Трамп ограничит въезд в США для ученых из КНР

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23:35   29 Мая 2020
Политика

Трамп ограничит въезд в США для ученых из КНР

Трамп ограничит въезд в США для ученых из КНР

Ограничения коснутся китайских ученых, претендующих на проведение исследовательской деятельности в университетах США. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома заявил, что запретит китайским ученым въезд в США, так как, по его мнению, они угрожают национальной безопасности страны. Он добавил, что уже сегодня выпустит прокламацию, защищающую важные исследования в американских университетах.

США не первый раз обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности. Американская сторона считает, что власти Китая намеренно посылают своих агентов в университеты США, чтобы красть результаты исследований, передает РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #санкции #китай #интеллектуальная собственность

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