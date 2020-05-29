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22:25   29 Мая 2020
Политика

Трамп заявил о прекращении сотрудничества США с ВОЗ

Трамп заявил о прекращении сотрудничества США с ВОЗ

Американский лидер Дональд Трамп разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения из-за ее отказа от проведения реформ. Президент сделал заявление 29 мая в ходе выступления в Белом доме.

Отказ ВОЗ от проведения требуемых Вашингтоном реформ привел к разрыву США отношений с организацией, сообщает РИА Новости. Белый дом перенаправляет средства на срочные нужды здравоохранению всего мира, а не ВОЗ, как планировалось изначально, заявил Трамп.

Президент США потребовал от ВОЗ проведения реформ в течение 30 дней, иначе Вашингтон разорвет членство, однако там его требования выполнять не стали. Трамп указал на неэффективность организации пятого апреля и прекратил ее финансирование. Спустя месяц администрация американского главы сообщила о возможности его возобновления, но с условием, что суммы взносов США и Китая будут равны.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #воз

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