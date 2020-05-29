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22:07   29 Мая 2020
Политика

Трамп пригрозил санкциями Китаю из-за Гонконга

Трамп пригрозил санкциями Китаю из-за Гонконга

Американские санкции коснутся некоторых представителей Китая и Гонконга, которые подрывают его автономию. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Китай не сумел сдержать свое слово и не обеспечил автономию Гонконга. Таким образом, США больше не будут проявлять свою заинтересованность к Гонконгу, а также пересмотрят свои отношения с ним и предоставляемые ему льготы.

Последние годы на территории Гонконга часто проходили протестные акции. Самые крупные из них были зафиксированы летом и осенью прошлого года. Тогда протестующие требовали, чтобы Гонконг стал полностью независим от Китая.

Сейчас китайские власти рассматривают принятие поправок к законодательству, чтобы предотвратить повторения подобных событий в Гонконге в будущем. Некоторые западные страны обвинили Пекин в посягательстве на нарушение автономии района.

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Автор: Яна Либерман
#сша #санкции #китай #гонконг

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