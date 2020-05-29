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Американские медики заметили, что ВИЧ-инфицированные реже подхватывают коронавирус

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21:53   29 Мая 2020
Общество

Американские медики заметили, что ВИЧ-инфицированные реже подхватывают коронавирус

Американские медики заметили, что ВИЧ-инфицированные реже подхватывают коронавирус

Носители вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) меньше рискуют получить положительный анализ на наличие COVID-19, пришли к выводу медики в Нью-Йорке.

Среди носителей возбудителя лишь 0,8% были ВИЧ-инфицированные. В Нью-Йорке насчитывается большое количество жителей с ВИЧ. Этой информацией поделился руководитель подмосковного "Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" Александр Пронин во время заседания общественного совета федерального партийного проекта "Здоровое будущее".

Пока американские медики наблюдали лишь небольшое количество пациентов и не составляли протоколы, сообщает канал "360". В целом люди с ВИЧ испытывали при коронавирусной инфекции те же симптомы, что и остальные пациенты.

Роспотребнадзор заявил о более 10 млн проведенных тестов на коронавирус в России. Среди обследовавшихся были и россияне, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных государств. За прошедшие сутки прошли тестирование 299 тысяч граждан, сейчас врачи ведут наблюдение 305 061 человека.

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Автор: Юлия Яковлева
#вич #риск #коронавирус

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