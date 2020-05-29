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21:19   29 Мая 2020
Общество

Депутат Госдумы Вторыгина прокомментировала идею ограничить лекарства для абортов в РФ

Депутат Госдумы Вторыгина прокомментировала идею ограничить лекарства для абортов в РФ

Инициативу ограничить лекарственные препараты для абортов раскритиковала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Вторгаться в российскую семью парламентарий считает неправильным, отмечает канал "360". Не стоит решать за родителей, сколько детей им иметь – одного или десять, добавила Елена Вторыгина. Каждый человек по-своему подходит к рождению наследников.

В некоторых случаях все зависит от финансовых возможностей или медицинских показаний, напомнила депутат Госдумы. Каждое решение об аборте очень болезненно. Вероятно, что у женщины в этом случае другого выхода не было, предположила Елена Вторыгина.

Запрещать делать аборты в современных реалиях не стоит, как и ограничивать реализацию противозачаточных средств. Подобное может привести к "криминалу". Также необходимо, чтобы меры, которые семьи с детьми получили в рамках пандемии коронавируса, действовали постоянно. Такой подход будет более действенным, считает парламентарий.

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #госдума #аборт

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