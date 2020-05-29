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Маас заявил, что диалог с Китаем важен для выстраивания отношений между ЕС и КНР

Маас заявил, что диалог с Китаем важен для выстраивания отношений между ЕС и КНР

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21:10   29 Мая 2020
Политика

Маас заявил, что диалог с Китаем важен для выстраивания отношений между ЕС и КНР

Маас заявил, что диалог с Китаем важен для выстраивания отношений между ЕС и КНР

Китай, Афганистан и коронавирус нового типа станут темами обсуждения на неформальных переговорах Совета министров иностранных дел стран ЕС, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Евросоюз в вопросе нового закона о безопасности в Гонконге уверен, что автономия города не должна быть затронута в такой степени, а права граждан нарушать нельзя, подчеркнул Маас. Также на повестке обмен мнениями по теме Афганистана и, конечно, вопрос эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса в мире.

Глава МИД Германии утверждает, что конструктивный диалог с Китаем важен для выстраивания отношений между ЕС и КНР. На предстоящем саммите в сентябре стороны, по словам Мааса, поднимут "многие темы". Будут обсуждаться прогрессы в двусторонних отношениях между Китаем и Евросоюзом, а также вопросы в сфере защиты климата.

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Автор: Кристина Мокроусова
#евросоюз #переговоры #маас

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