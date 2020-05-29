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21:09   29 Мая 2020
Политика

Депутат Мережко заявил, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

Депутат Мережко заявил, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

Украина может выйти из Минских соглашений, которые направлены на урегулирование конфликта в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Депутат считает, что Киев может так поступить, есть "РФ не будет соблюдать свои обязательства". Возникает вполне очевидный вопрос, почему Мережко втягивает в это вопрос Россию, которая, к слову, не является стороной конфликта, развернувшегося на Украине.

В очередной раз Киев бросается укорами в сторону Москвы, голословно и бездоказательно говоря о "вмешательстве РФ" и "агрессии российской стороны". В заключение Мережко подчеркнул, что нарушение минских договоренностей произошло "не по вине Украины".

Гражданская война на Украине идет с 2014 года. Когда в Киеве произошел госпереворот, жители Донецкой и Луганской Народной Республики не приняли новую власть, и тогда Украина развернула против Донбасса военные действия.

RT писал, что ЕК одобрила выделение Украине кредита в размере €500 млн.

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Автор: Илья Романович
#донбасс #украина #минские соглашения

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