Песков примерил роль садовода, украсив свой участок черешневым деревцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе со своей семьей принял участие в ежегодном фестивале "Черешневый лес". Об этом рассказала его супруга Татьяна Навка, которая разместила видео в Instagram.

На ролике видно, как Песков катит тачку со смесью грунта и удобрений, которой потом засыпает лунку с деревцем черешни. Навка поливает его и делает памятную подпись. Помогала родителям их дочь Надежда.

Песков отметил, что в этом году исполняется 20 лет "Черешневому лесу" и замечательно то, что это мероприятие так долго продолжается. Он и его семья поздравили всех неравнодушных с этим праздником.

Навка добавила — главное, что в их семейном саду теперь растет черешня из "Черешневого леса". В комментарии к публикации она указала, что традиции фестиваля пришлось изменить из-за самоизоляции, саженец высаживался на участке у их дома. Однако несмотря на это, проект, который объединяет искусство, культуру и экологию, будет жить.

Пользователи соцсети под публикацией заметили, что Пескову, который "зарос" в условиях самоизоляции, идет борода, а другие поздравили семейство с выздоровлением главы, недавно перенесшего коронавирус.