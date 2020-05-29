Песков примерил роль садовода, украсив свой участок черешневым деревцем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе со своей семьей принял участие в ежегодном фестивале "Черешневый лес". Об этом рассказала его супруга Татьяна Навка, которая разместила видео в Instagram.
На ролике видно, как Песков катит тачку со смесью грунта и удобрений, которой потом засыпает лунку с деревцем черешни. Навка поливает его и делает памятную подпись. Помогала родителям их дочь Надежда.
Вот приехали домой, соскучились по своим ???? А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco @bosco_di_ciliegi , в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести деверо из "Черешневого леса"! ???? Уникальный проект объединяющий искусство, культуру и экологию! ???????????? За 20 лет @cherryforestfest высадил более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится ещё пара сотен! ???????????? С Юбилеем, несмотря ни на какие вирусы искусство будет жить!!!✨✨✨ P. S. Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских ???? А Надюша требует вернуть прежний облик папы???????????????? #ТатьянаНавка #ПескоНавты #peskofamily #Bosco #черешневыйлес #фестиваль #20лет #Юбилей #природа #весна2020 #boscofamily #традиции #черешневыйлес2020
Песков отметил, что в этом году исполняется 20 лет "Черешневому лесу" и замечательно то, что это мероприятие так долго продолжается. Он и его семья поздравили всех неравнодушных с этим праздником.
Навка добавила — главное, что в их семейном саду теперь растет черешня из "Черешневого леса". В комментарии к публикации она указала, что традиции фестиваля пришлось изменить из-за самоизоляции, саженец высаживался на участке у их дома. Однако несмотря на это, проект, который объединяет искусство, культуру и экологию, будет жить.
Пользователи соцсети под публикацией заметили, что Пескову, который "зарос" в условиях самоизоляции, идет борода, а другие поздравили семейство с выздоровлением главы, недавно перенесшего коронавирус.
"Ему так идет! Молодит!", — отметила юзер под ником irihka040387.