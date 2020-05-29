Пелоси с разноцветными масками стала законодателем моды среди политиков США
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прославилась своими разноцветными масками во время пандемии коронавируса.
Президент США Дональд Трамп никогда не появлялся перед журналистами в маске, так как он не хочет "выглядеть нелепо" перед камерами. Демократ Пелоси использует совсем иной подход к применению СИЗ.
Она, напротив, постоянно ходит в маске, иногда появляется на публике в шарфе. Порой маска у нее не прилегает к лицу или надета криво, что говорит о создании необходимого имиджа, а не о выполнении обязательных мер предосторожности.
Стиль Пелоси, при котором все предметы гардероба подобраны в одном цвете с такой же маской, привлек внимание Хиллари Клинтон. Она опубликовала в своем Instagram фото законодателя американской моды в политике.