Путин объявил 24 июня нерабочим днем в РФ

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня официальным нерабочим днем по случаю проведения военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заработная плата за работниками сохранится.

Путин накануне сообщил, что парад Победы пройдет 24 июня на Красной площади в Москве и поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу начать подготовку к мероприятию. Все торжественные мероприятия, связанные с празднованием юбилея Победы, ранее были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Российский лидер также предложил провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля в день Военно-морского Флота РФ.