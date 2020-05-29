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Маас заявил, что диалог с Китаем важен для выстраивания отношений между ЕС и КНР

Маас заявил, что диалог с Китаем важен для выстраивания отношений между ЕС и КНР

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20:37   29 Мая 2020
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в РФ

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в РФ

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня официальным нерабочим днем по случаю проведения военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заработная плата за работниками сохранится.

Путин накануне сообщил, что парад Победы пройдет 24 июня на Красной площади в Москве и поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу начать подготовку к мероприятию. Все торжественные мероприятия, связанные с празднованием юбилея Победы, ранее были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Российский лидер также предложил провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля в день Военно-морского Флота РФ. 

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #вов #парад победы

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