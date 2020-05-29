США готовы финансировать иорданских боевиков, лишь бы не дать Сирии восстановиться

Соединенные Штаты пытаются разжечь в южных части Сирии антиправительственные и антигосударственные протесты. Вашингтон создает и оплачивает деятельность так называемой вооруженной оппозиции в стране, заявляет политолог Александр Перенджиев.

В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт выразил мнение, что американская сторона еще не скоро оставит попытки расшатать ситуацию в Сирии. Заокеанское государство готово пойти на многое, лишь бы не дать сирийское республике восстановиться и прийти в довоенное русло.

Также стало известно, что США используют Иордан для подготовки личного состава, который после прохождения курса и принимает участие в этой самой вооруженной оппозиции. Об этом говорит тот факт, что представители командования центра военными операциями "Military operation center" провели встречу с главарями группировок 21 мая в городе Амман, Иордания. Кроме того, американские спецслужбы встречались с группировками в городе Эль-Мафрак.

По сути же инструктаж вооруженная оппозиция получила очень простой: не идти на переговоры по установлению спокойствия в южных регионах страны, да и просто в Сирии. И даже более того, оппозиция должно проводить пропагандистскую работу, чтобы настроить гражданское население на воинственный лад. Если боевики будут выполнять эти условия, то американцы будут предоставлять им свою поддержку.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев рассказал, что он думает относительно причастности Вашингтона к беспорядкам в Сирийской Арабской Республике. По его мнению, весь хаос и антиправительственные настроения в САР подогревают именно США.

"Все "активисты" проходят обучение в специальных лагерях, находящихся под управлением США. В них идет реализация сразу двух задач для Вашингтона — создание таких протестных антисирийских группировок, а также вербовка потенциальных боевиков на свою сторону", — поясняет собеседник агентства.

Эксперт также заметил, что создание подобных очагов антиправительственных настроений очень выгодно Вашингтону, так как им не нужна сильная и восстановленная Сирия, поскольку в этом случае ее будет невозможно контролировать. А то, что очаги эти появляются только на юге страны, ни о чем не говорит, так как "хозяева" с легкостью могут перебросить своих боевиков в более северные и восточные части страны.