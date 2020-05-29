Сириец объяснил ФАН, как Турция поставляет наемников в Ливию

Турция обманом заманивает граждан Сирии в Ливию для участия в боевых действиях на стороне преступного режима Файеза Сарраджа, рассказал журналистам сирийский наемник.

Сотрудникам Федерального агентства новостей удалось связаться с одним из наемников, завербованных и переброшенных на территорию САР Анкарой, пишет спецкор издания Аббас Джума. Боевик рассказал, как турки обманывают и переправляют сирийцев на ливийскую территорию для боев на стороне террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сириец не пожелал раскрывать свою личность в целях безопасности, поэтому автор материала условно назвал его Умар. Молодой человек рассказал, что одна часть наемников бежала в Ливию от голода и нищеты, а другую турки заманили обманом, говоря боевикам, что они будут охранять военные базы Турции.

Обманутые сирийцы возненавидели турок за это, так как Анкара бросила их в бой против Ливийской национальной армии (ЛНА), отметил Умар. Он уточнил, что среди наемников ни у кого нет неприязни ни к одной из противоборствующих сторон в Ливии. Более того, абсолютное большинство сирийцев отправиться в Ливию вынудили обстоятельства, однако стало еще хуже, чем было.

Сирийские граждане не поехали бы воевать в Ливию, если бы знали правду, отметил наемник. Он рассказал о предательстве и бесчеловечном обращении со стороны командиров, стрелявших между ног наемникам, не желавшим идти на верную смерть. Также он добавил, что зачастую боевикам приходилось есть испорченную и заплесневевшую пищу. Обещанные 2000 долларов в месяц также никто из наемников не видел, уточнил Умар, получая меньше половины этой суммы.

Наемник подчеркнул, что ранее не участвовал в боевых действиях и если бы знал правду, то ни за что бы не согласился на предложение турок.