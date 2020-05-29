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20:21   29 Мая 2020
Происшествия

Объявлена дата суда по делу о взятках против экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Объявлена дата суда по делу о взятках против экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Предварительное слушание по второму уголовному делу против экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина состоится в июне.

Суд назначил на 4 июня предварительное слушание по делу о взятках, фигурантом которого является бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского городского суда. Вместе с экс-главой перед судом предстанет вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин.

Следователи установили, что в 2014 году участники группировки во главе с Хорошавиным получили взятки в размере нескольких миллионов рублей от кандидатов, планировавших участие в выборах депутатов гордумы. Два человека из преступной группировки находятся в розыске.

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Автор: Василий Пименов
#взятка #сахалин

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