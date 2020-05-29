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20:13   29 Мая 2020
Экономика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов за импорт газа

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов за импорт газа

Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ, говорится в сообщении министерства энергетики республики, опубликованном на официальной странице в Facebook.

В сообщении также указано, что расчеты за поставляемое в страну топливо осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями совместно с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в рамках заключенных соглашений, передает RT.

На данный момент между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению цены импортируемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов, добавили в министерстве.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщил, что российский холдинг будет готов начать переговоры с белорусскими коллегами по поставкам газа в 2021 году сразу после того, как будет урегулирован вопрос с долгом. По словам Миллера, сумма задолженности Белоруссии перед "Газпромом" составляет 165,6 млн американских долларов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #газ #газпром #белоруссия

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