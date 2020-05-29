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Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

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20:09   29 Мая 2020
Общество

Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

Пандемия коронавируса вынудила медиков освоить новый метод оказания помощи больным диабетом. Дистанционные консультации оказалась не менее действенными, чем традиционные походы к врачу.

Главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Московской области Александр Древаль рассказал, что медики оказывали помощь больным диабетом и беременным женщинам дистанционно в период самоизоляции. Такое решение было принято в связи с предрасположенностью этих пациентов к тяжелому течению COVID-19, сообщило издание "360". 

Врачи пошли на риск и организовали онлайн-консультации для больных с высокой гликемией и угрозой диабетического кетоацидоза. Удаленная помощь показала свою эффективность — результаты лечения в 2020 году были не хуже показателей прошлого года. Пандемия коронавируса, по словам Древаля, открыла новый путь развития медицины. Теперь врачи и пациенты будут доверять дистанционным консультациям. 

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Автор: Юлия Яковлева
#здоровье #врачи #медицина

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