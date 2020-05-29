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 Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ

Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ
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20:01   29 Мая 2020
Общество

Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ

Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ

Вопрос обеспечения медиков средствами защиты прокомментировал главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев.

Медучреждение с 6 мая принимает не только пациентов с COVID-19, но и тех, кто обращается за помощью по профильным направлениям. Среди них неврология, кардиология, хирургия и другие. Медики Видновской районной клинической больницы жаловались, что им не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Главный врач медучреждения Бутай Бутаев прояснил ситуацию. Когда началась пандемия коронавируса, перебои с СИЗ действительно были, однако персонал ими полностью обеспечивался. Сейчас больница ни в чем не нуждается, отметил Бутай Бутаев в беседе с каналом "360".

Прирост числа пациентов с COVID-19 в России снизился, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. За минувшие сутки в РФ выявлено 8572 случая коронавирусной инфекции.

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Автор: Илья Романович
#подмосковье #врачи #медицина #видное

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