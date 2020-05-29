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19:50   29 Мая 2020
Общество

Салоны красоты в Московской области возобновят работу с 3 июня

Салоны красоты в Московской области возобновят работу с 3 июня

Парикмахерские Подмосковья снова откроют двери для клиентов с 3 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Власти Подмосковья приступили к поэтапному снятию ограничительных мер. В регионе возобновят работу парикмахерские и салоны красоты. Однако владельцы заведений и работники обязаны обеспечить посетителям личную безопасность. Отмечается, что клиент должен быть в медицинской маске, а парикмахер может надеть прозрачный щиток.

Ограничительные меры были приняты из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране на фоне коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "360". Глава Московской области заявил, что некоторые мастера начали приезжать к клиентам на дом для оказания своих услуг. По мнению Воробьева, такие действия являются недопустимыми.  

Торговые центры в Москве могут возобновить работу при соблюдении всех ограничительных мер, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Достоверную информацию о борьбе с коронавирусной инфекцией можно узнать на специализированном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#подмосковье

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