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19:35   29 Мая 2020
Общество

Власти Тульской области начнут послабления ограничений по коронавирусу с 1 июня

Власти Тульской области начнут послабления ограничений по коронавирусу с 1 июня

Поэтапное снятие ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции, начнется в Тульской области с 1 июня, сообщила пресс-служба правительства.

Губернатор региона Алексей Дюмин подписал указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". Документ предполагает, что к работе вернется ряд спортивных организаций. Также будет разрешено заниматься физической активностью на улицах.

Ученики среднего профессионального образования смогут вернуться к обучению в очной форме. Они смогут продолжить подготовку к демонстрационным экзаменам, а после их сдать. Также принимать людей начнут автошколы. Жителям разрешат пользоваться соляриями и не носить маски на улице. При этом ношение средств индивидуальной защиты обязательно в местах массового скопления людей: транспорте и магазинах.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там описаны первые симптомы заболевания и представлены методические рекомендации медиков. Помимо этого на портале публикуются рекомендации докторов.

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Автор: Ирина Большунова
#тула #ограничения #коронавирус

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