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19:05   29 Мая 2020
Общество

Путин одобрил новую Стратегию противодействия экстремизму в России

Путин одобрил новую Стратегию противодействия экстремизму в России

Обновленная Стратегия противодействия экстремизму в России получила одобрение главы государства Владимира Путина, сообщили в Кремле.

Проект новой стратегии ранее был подготовлен в Совете безопасности РФ. Уточняется, что эта концепция рассчитана до 2025 года, в ней перечислен список основных задач и направлений в сфере противодействия экстремизму в стране. Также в ней указан перечень целевых показателей, характеризующих действенность антиэкстремистских мер и ожидаемых итогов их применения.

Внесенные в законодательство коррективы, а также обновленный список угроз национальной безопасности предполагают дальнейшее объединение усилий правительства и гражданских общественных институтов в области борьбы с экстремизмом.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #экстремизм #стратегия

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