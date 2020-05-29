Помпео объяснил аннулирование виз для 3000 студентов из КНР борьбой со шпионами

СМИ сообщили, что власти США аннулируют около 3000 виз, выданных студентам и научным сотрудникам из Китая, которые связаны с Народно-освободительной армией КНР. Эти планы прокомментировал журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам Помпео, Вашингтон серьезно относится к угрозе, исходящей от китайских студентов, которые находятся в тесной связи с властями Поднебесной. Эти люди не должны заниматься шпионажем в образовательных учреждениях США, пишет ТАСС.

Госсекретарь и ранее обращал внимание на то, что Компартия КНР вела деятельность по установлению своего влияния внутри Соединенных Штатов. В связи с этим Белым дом будет делать все, чтобы обеспечить прибывающим в страну гарантии, что из Китая не делают что-либо в интересах Компартии.