Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

 Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ

Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ
США готовы финансировать иорданских боевиков, лишь бы не дать Сирии восстановиться

США готовы финансировать иорданских боевиков, лишь бы не дать Сирии восстановиться

 Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов за импорт газа

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов за импорт газа
ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

 Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»

Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»
Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

Врач рассказал о помощи больным диабетом во время пандемии

 Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ

Главврач Видновской районной клинической больницы отреагировал на сообщения о нехватке СИЗ
США готовы финансировать иорданских боевиков, лишь бы не дать Сирии восстановиться

США готовы финансировать иорданских боевиков, лишь бы не дать Сирии восстановиться

 Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов за импорт газа

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов за импорт газа
ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

 Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»

Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»
19:04   29 Мая 2020
Политика

Помпео объяснил аннулирование виз для 3000 студентов из КНР борьбой со шпионами

Помпео объяснил аннулирование виз для 3000 студентов из КНР борьбой со шпионами

СМИ сообщили, что власти США аннулируют около 3000 виз, выданных студентам и научным сотрудникам из Китая, которые связаны с Народно-освободительной армией КНР. Эти планы прокомментировал журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам Помпео, Вашингтон серьезно относится к угрозе, исходящей от китайских студентов, которые находятся в тесной связи с властями Поднебесной. Эти люди не должны заниматься шпионажем в образовательных учреждениях США, пишет ТАСС.

Госсекретарь и ранее обращал внимание на то, что Компартия КНР вела деятельность по установлению своего влияния внутри Соединенных Штатов. В связи с этим Белым дом будет делать все, чтобы обеспечить прибывающим в страну гарантии, что из Китая не делают что-либо в интересах Компартии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #китай #шпионаж #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...