Политики Германии призвали США не превращать "Северный поток — 2" в мяч для политигры

Заявления о санкциях США против "Северного потока — 2" вызвали резкую критику в региональном правительстве и в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Министр энергетики Кристиан Пегель призвал США не превращать проект энергетики в мяч для политической игры. По его словам, Европа нуждается в газообеспечении, поэтому строительство "Северного потока — 2" необходимо, а Америка не должна устраивать экономические блокады, препятствуя проекту.

Представитель фракции ХДС по вопросам энергетической политики Франц-Роберт Лисков уточнил, что Соединенные Штаты в своей попытке помешать строительству руководствуются исключительно собственными интересами. Политики Германии подчеркнули, что Европе невыгодно поставлять к себе газ США, который дороже и перевозится далеко не экологичным способом. Оппозиционная фракция Левых считает, что энергетическая политика Европы не касается США, сказала представитель партии по энергетической политике Миньон Швенке.