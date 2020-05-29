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18:41   29 Мая 2020
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Поклонская опровергла слухи об участии в выборах губернатора Севастополя

Поклонская опровергла слухи об участии в выборах губернатора Севастополя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения о том, что она якобы собирается принять участие в выборах губернатора Севастополя.

Она заявила, что таким сообщением кто-то решил добавить "перчинку" в жизнь региона. Как отмечается в материале РИА Новости, Поклонская заявила, что готова защищать интересы Крыма и Севастополя на любой занимаемой должности.

Экс-генпрокурор Крыма считает, что политические интриги будут всегда. Она отметила, что продолжит работу в комитете Госдумы по международным делам.

Россия продолжает борьбу с коронавирусом. В некоторых регионах власти постепенно ослабляют введенные ранее ограничения. Крымское руководство обратилось к правительству страны с просьбой смягчить требования к организациям курортной сферы.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #поклонская

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