Поклонская опровергла слухи об участии в выборах губернатора Севастополя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения о том, что она якобы собирается принять участие в выборах губернатора Севастополя.

Она заявила, что таким сообщением кто-то решил добавить "перчинку" в жизнь региона. Как отмечается в материале РИА Новости, Поклонская заявила, что готова защищать интересы Крыма и Севастополя на любой занимаемой должности.

Экс-генпрокурор Крыма считает, что политические интриги будут всегда. Она отметила, что продолжит работу в комитете Госдумы по международным делам.

Россия продолжает борьбу с коронавирусом. В некоторых регионах власти постепенно ослабляют введенные ранее ограничения. Крымское руководство обратилось к правительству страны с просьбой смягчить требования к организациям курортной сферы.