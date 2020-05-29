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18:32   29 Мая 2020
Экономика

"Газпром" готов сотрудничать с Белоруссией при условии уплаты всех долгов за топливо

"Газпром" готов сотрудничать с Белоруссией при условии уплаты всех долгов за топливо

Переговоры между "Газпромом" и его белорусскими клиентами могут начаться сразу после того, как Минск погасит задолженность, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. Республика должна более 165 млн долларов за поставки топлива.

Российская компания готова обсуждать новые условия поставок газа, которые могут вступить в силу с 1 января 2021 года, отметил Миллер. Однако перед этим Минску следует решить проблему с долгом, который накопился после заключения последнего соглашения. Как только вопрос с выплатами будет закрыт, можно будет поднимать вопрос о новом ценообразовании, которое будет выгодно всем участникам сделки, сообщает "Российская газета".

Вопрос формирования новой ценовой политики неоднократно поднимался президентом республики Александром Лукашенко. Он считает, что Минск должен получать газ по льготным условиям. Варианты дальнейшего сотрудничества обсуждались в ходе беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Сергея Румаса.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #газпром #белоруссия #энергетика #поставки газа

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