Россия должна добиваться наказания для всех причастных к неправдивому расследованию США о якобы "вмешательстве в выборы" в 2016 году, передает член Совфеда РФ Франц Клинцевич.

Американский политик и журналистка Кэтлин Макфарленд опубликовала на сайте телеканала Fpx News материал, где подробно рассказывается о фальсификации расследования. США изначально знали, что никакого сговора между президентом страны Дональдом Трампом и Москвой не было. В курсе происходящего был и бывший глава Белого дома Барак Обама, но это не помешало ему дать старт несостоятельному расследованию.

Вся работа западных спецслужб изначально была "шита белыми нитками", сообщил член Совфеда Франц Клинцевич в ходе разговора с журналистом издания "ПолитРоссия". Обвинение сознательно не предоставляло никаких доказательств, которых не могло быть в принципе, и делало ставку лишь на пропаганду.

"Для формирования такой психологической логики восприятия того или иного момента было достаточно лишь связать темы некоего сотрудничества или вмешательства России, чтобы дискредитировать и Трампа, и выборы президента, и нашу страну в целом", — рассказал сенатор.

В конце марта этого года глава компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин отправил на имя генпрокурора США Уильяма Барра два письма. В них он потребовал возобновление уголовного дела. Это произошло после того, как Минюст Соединенных Штатов снял все обвинения с российской стороны. Такой исход стал возможным благодааря грамотной работе адвоката "Конкорда", отмечают правозащитники. Петербургский предприниматель переиграл американскую госмашину. Теперь он намерен доказать невиновность своей компании.

Российская сторона должна требовать сатисфакции на международном уровне, согласился Клинцевич. Подставное расследование является прямым ударом по репутации. Поэтому нужно возобновить и перевести дело в новое русло. Работа Минюста США уже обернулась фиаско для них же. Мнение разделило западное издание The National Interest.