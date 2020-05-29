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18:18   29 Мая 2020
Экономика

Правительство РФ постановило вернуть уплаченные налоги самозанятым

Правительство РФ постановило вернуть уплаченные налоги самозанятым

Самозанятым россиянам вернут уплаченные налоги. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сообщается, что никаких документов для возврата средств предоставлять не нужно, деньги поступят на банковские счета автоматически. Соответствующее постановление подписано главой Правительства России.

Самозанятым вернут уплаченный в 2019 году налог. Для осуществления этих мер выделено 1,6 млрд рублей.

Правительство страны продолжает реализацию программы по поддержке экономики, которую озвучил президент страны Владимир Путин.

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#налоги #возврат #самозанятые

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