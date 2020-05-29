Рабочие завода Renault устроили забастовку после новости о сокращениях

Сотрудники одного из заводов Renault во французском городе Мобеж объявили о начале забастовки. Они протестуют против решения руководства компании сократить 15 тысяч рабочих мест, тем самым уменьшив расходы.

Совет директоров корпорации Renault намерен в ближайшее время сократить около 15 тыс. сотрудников, 4,5 тыс. из них работают на французских заводах. Руководство намерено отказаться от процедуры принудительного увольнения и делать так, чтобы работники сами принимали решение оставить производство. Таким образом Renault хочет сэкономить 2 млн евро на заработных платах.

Стратегия возмутила французских рабочих, собирающих автомобили на заводе в городе Мобеж, сообщает издание France Press. Они остановили работу и объявили о забастовке. Пока владельцы предприятия не отреагировали на акцию.