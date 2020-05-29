Грудинин просит для «Совхоза имени Ленина» отсрочки по налогам

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» направил заявление в федеральную налоговую службу об отсрочке по уплате налогов на 40 млн. рублей.

После принятия правительством мер поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемии коронавируса, многие недобросовестные представители бизнеса решили не упускать лишний шанс получить средства из госбюджета. Попытать счастье решил и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин, который является нелегитимным директором предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина». На уходящей неделе он направил заявление в ИФНС по Московской области, в котором просит отсрочить выплату налогов за первый квартал текущего года: всего — порядка 40 миллионов рублей.

На первый взгляд, все выглядит логично и обоснованно. Просьба Грудинина связана со снижением прибыли за отчетный период: за первый квартал 2020 года «Совхоз им. Ленина» заработал на 46 млн. рублей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако, речь идет лишь о снижении доходов, а не о полном их отсутствии: судя по представленным данным, товары продаются, прибыль по ряду направлений существенно возросла, а следовательно, руководство совхоза имеет возможность платить налоги.

Как отмечает руководитель центра «Аспект» Георгий Федоров, сегодня многие предприятия находятся в плачевном состоянии, и даже не имеют возможности выдавать зарплату своим сотрудникам. В этих условиях действия государства по предоставлению отсрочки правильные.

«Естественно, это правильно (предоставить предприятиям отсрочку — прим. ред.), но государству нужно подходить очень тонко к этому вопросу, чтобы под это не попали недобросовестные предприятия, которые таким образом смогут оптимизировать свои расходы, получая от государства какие-то преференции», — заявил Федоров Федеральному агентству новостей.

Поддержка государства должна быть направлена на тех, кто реально в ней нуждается, а не на тех, кто явно занимался разбазариванием бюджетов до пандемии. С 2015 года Павел Грудинин выплатил себе больше 125 млн. рублей из бюджета предприятия, такие же премии в десятки миллионов получили его замы. Нужно не забыть и об ежемесячной зарплате в два млн рублей, которой сам Грудинин неоднократно хвастался в СМИ. Если сложить все выплаты, станет очевидным: выплачивая деньги себе и своему окружению, Павел Грудинин просто решил сэкономить на налогах.

«Это нечестно, нелогично, неправильно. Капитан на корабле должен нести всю ответственность вместе с экипажем. То же самое директор должен нести все издержки», — говорит Георгий Федоров.

Напомним, еще и про решение суда, по которому Павел Грудинин должен выплатить акционерам миллиардный штраф за незаконную продажу земель. И о выводе девяти млрд. рублей через аффилированные компании на офшорные счета Павла Николаевича. Поэтому его просьба об отсрочке налогов выглядит, как очередная финансовая махинация. Но на этот раз страдают не просто сотрудники предприятия и жители одноименного поселка, а госбюджет России, который должен тратиться на поддержание экономики страны.