Военнослужащие РФ приступили к противолодочным учениям в Баренцевом море

Корабли противолодочной обороны российского Северного флота начали военные маневры в водах Баренцева моря, сообщили в пресс-службе СФ.

Учения проходят с участием малых противолодочных кораблей "Брест", "Юнга" и "Снежногорск", входящих в состав корабельной поисково-ударной группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота России, передает "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Задачей принимающих участие в маневрах кораблей станет поиск атомной субмарины условного противника. В роли "вражеской" подводной лодки выступит одна из подлодок подводных сил Северного флота. Экипажи противолодочных кораблей будут отрабатывать совместные действия по обнаружению, маневрированию и уничтожению условного неприятеля. Учения продлятся в течение нескольких дней, после чего корабли будут возвращены в место базирования.