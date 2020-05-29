Макаренко: западные соцсети должны соблюдать законы РФ или уходить
Россия должна дать понять иностранным социальным сетям, что зарабатывание денег на территории РФ обязывает соблюдать соответствующее законодательство. Недобросовестным соцсетям необходимо закрывать доступ, считает блогер Эрнест Макаренко.
Twitter и другие социальные сети он считает вражескими. По словам Макаренко, созданные в США платформы исполняют указания американских корпораций и спецслужб, ради чего их изначально и разрабатывали. Twitter — это инструмент революции, заявил блогер в интервью Nation News.
"Мы его воспринимаем как элемент для "общения", но на самом деле, это инструмент всевозможных политических провокаций и революций", — отметил Макаренко.
Президент США Дональд Трамп своим указом освободил социальные сети от претензий в отношении редактирования контента. Американский лидер уверен, что принятие соцсетями решений о правдивости постов и их модерацию можно расценивать как проявление редакционной политики. По мнению Макаренко, указ Трампа в первую очередь направлен на то, чтобы президента США перестали цензурировать.
В период активного распространения российскими либеральными СМИ фейков о коронавирусе и об эпидемиологической ситуации в РФ блогер предложил создать в стране машину государственной пропаганды. По его мнению, в России СМИ должны подвергаться контролю со стороны специального агентства.