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17:59   29 Мая 2020
Россия

Цеков: под влиянием Запада Украина может прекратить свое существование

Цеков: под влиянием Запада Украина может прекратить свое существование

Украина должна оберегать себя от влияния Европы и США, а не России, отметил сенатор Совфеда Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что «агрессивные дела» Москвы может остановить лишь союз нескольких европейских государств.

«Украина сейчас находится в плачевном состоянии именно из-за советов Запада и Европы. Страна пошла по их пути, повернулась лицом к США, даже после первого времени, когда поднималась именно благодаря России. Лучше бы украинцы все это время оберегали себя от американского и европейского воздействия, а не от нас», — сказал Цеков.

По словам Кравчука, страны Европы должны объединиться, чтобы защитить Украину от «агрессивного» воздействия России. Цеков обратил внимание, что экс-президент Украины уже не в первый раз высказывается в отношении Москвы. Ровно, как и не в первый раз от лица страны просит помощи у Европы или США.

«Вот эти постоянные обращения к американцам, к Европе, "помогите, поддержите, защитите" и так далее. Кравчук делает, в общем-то, довольно часто противоречивые заявления. Вместо этого, ему надо говорить о том, что его стране необходимо приложить огромные усилия, чтобы улучшить отношения с Россией. Если Украина и дальше будет ориентироваться на Запад, то страна скоро просто прекратит свое существование», — заключил сенатор.

По мнению Цекова, Вашингтон использует Украину исключительно как своеобразный «буфер», как оружие для борьбы с Россией. И Киев этому давно не противится.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу «Гордон» обвинил Европу в непоследовательности. Он считает, что страны ЕС должны не сотрудничать с Россией, а объединиться и встать на защиту интересов Украины.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #украина #киев #цеков #совет федерации #кравчук

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