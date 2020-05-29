Пакет поправок к Конституции РФ включает положение о защите суверенитета и территориальной целостности. Значение этого изменения, которое дополнит первую часть статьи 67, объяснила политолог Наталья Елисеева.

По словам Елисеевой, эта поправка призвана сделать Россию более суверенным государством. За счет этих изменений также планируется обеспечить защиту территорий нашей страны от внешних посягательств. Это особенно важно в свете ситуации, которая складывается в мире, пишет Nation News. Речь идет о нездоровой активности у российских территорий и заявлений иностранных государств на этот счет.

В качестве примера политолог привела Калининград, который США и Североатлантический альянс используют для всевозможных манипуляций. Изменения также призваны защитить Крымский полуостров. Что касается последнего, Запад не оставляет попыток вернуть его в состав Украины. Отметим, что это происходит вопреки законному референдуму.

Наконец, поправка охладит пыл Японии к Курильским островам. То есть изменения направлены исключительно на защиту границ РФ. Вынос этого положения на уровень Основного закона дает России дополнительные права в этом направлении.