Компания «Петротранс» впервые сдала сухогрузное судно

Первое для компании «Петротранс» многоцелевое сухогрузное судно «Петротранс — 5901» проекта RSD59 сдали в пятницу, 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Морского Инженерного Бюро, которое разработало серию сухогрузов.

Окская судоверфь строит пять сухогрузов для компании «Петротранс» и десять для «Астрол». Суда серии транспортируют генеральные, навалочные, контейнерные, лесные, зерновые и крупногабаритные грузы, а также — опасные.

Длина «Петротранс — 5901» составила 141 метр, ширина — 16,98 метра, высота борта — шесть метров, эксплуатационная скорость — 10,5 узла, автономность плавания в море — 20 суток. Поместится в сухогрузное судно экипаж из 11 человек плюс лоцман, мест — 14. Есть каюта лоцмана и санитарная.

В качестве главных двигателей сухогрузное судно использует два среднеоборотных дизеля, которые работают на тяжелом топливе. Расчетный срок службы корпуса судна 24 года.

Головное судно на Окской судоверфи проекта RSD59 «Петротранс — 5901» заложили 30 июля 2019 года, спустили на воду 3 марта 2020 и сдали 29 мая. Второе судно «Петротранс — 5902» заложили 27 сентября 2019 и спустили на воду 21 апреля 2020.

Еще три сухогрузных судна для компании «Петротранс» заложили до конца 2019 году, но еще не спустили на воду. Первое из десяти сухогрузов проекта RSD59 для компании «Астрол» заложили 28 января 2020 года.