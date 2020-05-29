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17:24   29 Мая 2020
Армия

Шаповалов: ПНС Ливии не хочет отпускать Шугалея, поскольку он знает неудобную правду

Шаповалов: ПНС Ливии не хочет отпускать Шугалея, поскольку он знает неудобную правду

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не отпускает похищенных социологов из России, так как они обладают важной информацией, способной навредить репутации режима Файеза Сарраджа, заявил политолог Владимир Шаповалов.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор незаконно удерживаются боевиками входящей в состав "МВД" ПНС Ливии группировки RADA в неофициальной тюрьме "Митига", так как Саррадж не может допустить, чтобы они дали показания в международных организациях, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Имидж ПНС Ливии может сильно пострадать, если ученые будут освобождены, заявил в беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело" Шаповалов. Он подчеркнул, что похищение социологов является государственным преступлением. Политолог отметил, что россияне собрали неудобную для преступного режима Файеза Сарраджа информацию, которая, к примеру, может изобличить факт отсутствия поддержки ПНС Ливии среди ливийских граждан.

"Речь идет о том, что, те данные социологических исследований, которые были у наших коллег, задержанных в Ливии, как можно предположить, представляют угрозу ПНС. По всей вероятности, они свидетельствуют о том, что правительство не пользуется серьезной поддержкой у ливийского населения", — сказал эксперт.

Боевики подконтрольных ПНС Ливии группировок похитили в Триполи более года назад социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ученым до сих пор не были предъявлены обвинения, однако их продолжают удерживать в "Митиге".

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Автор: Яна Либерман
#россия #ливия #пнс #митига #Шугалей

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